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Свыше 200 зарядных станций для электромобилей установят в Казахстане

Зарядка, трассы, авто , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 21:42 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев 11 июня на брифинге сообщил, что в Казахстане установят свыше 200 зарядных станций для электромобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сегодня этот вопрос отрабатывается с компанией Kazenergy, которая является единственным оператором. Сейчас в стране уже установили 150 электрозарядок, из них порядка 50 установлены вдоль автодорог республиканского значения. Новые же станции появятся на трассах в сторону Петропавловска, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жетысуской областей.

"В планах по Казахстану установить около 220 зарядных станций для электромобилей, из них порядка 90-100 – вдоль республиканских дорог. В этом году они планируют установить порядка 40 единиц вдоль республиканских трасс. Там сложностей нет. Уже есть электричество и площадки, нужно просто установить", – рассказал Дархан Иманашев. 

Ранее стало известно, что в Казахстане владельцев электромобилей планируют освободить от оплаты за парковочные места. 

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