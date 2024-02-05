Всего 180 станций для зарядки электромобилей насчитали в Казахстане

В Казахстане на 7,7 тыс. электромобилей приходится всего 180 станций для их зарядки. Больше всего машин, работающих на электричестве, и зарядных станций для них – в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 5 февраля Finprom.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики, на 1 января 2024 года в Казахстане насчитывалось 7,7 тыс. электромобилей. Это на 13% больше прошлогоднего показателя и в 15 раз больше, чем в 2022 году. При этом инфраструктура заправочных станций для электрокаров в Казахстане пока развита незначительно: на всю страну таких станций всего 180. Больше всего электромобилей в Алматы (4,3 тыс. машин).

"В Казахстане, по самым скромным прогнозам, к 2035 году количество зарегистрированных электромобилей может превысить 40 тысяч. При этом прогноз был сделан в конце 2022 года, и согласно ему, в 2023-м число электромобилей должно было составить лишь 1,1 тыс. машин, что в шесть раз меньше, чем фактическое количество на сегодня", – пишет Finprom.





Инфографика Finprom.kz

Развитие инфраструктуры для электрокаров в Казахстане "не успевает" за растущей популярностью машин на электричестве. В среднем на одну зарядную станцию в стране сейчас приходится 45 электрокаров – почти вдвое больше, чем в США и почти в шесть раз больше, чем в Китае. К тому же сейчас в РК запрещено обустраивать зарядные станции для электрокаров в подземных паркингах, это связано с требованиями МЧС. Чтобы решить эту проблему, нужно изучать опыт других стран – например, Турции и Китая.



Повышение спроса на электрокары – это общий тренд по всему миру. Еще в 2022 году каждый седьмой проданный автомобиль в мире работал на электроэнергии. В 2023-м продажи электромобилей в мире достигли 14 млн штук. К 2026-му, по прогнозам, их доля в общей структуре продаж автомашин достигнет 50%.

Пересаживаться на электрокары стали не только простые казахстанцы, но и полицейские. В конце 2023 года полиция Жамбылской области первой в стране получила 25 электромобилей отечественного производства.