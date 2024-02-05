Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Всего 180 станций для зарядки электромобилей насчитали в Казахстане

Всего 180 станций для зарядки электромобилей насчитали в Казахстане Фото: pixabay
В Казахстане на 7,7 тыс. электромобилей приходится всего 180 станций для их зарядки. Больше всего машин, работающих на электричестве, и зарядных станций для них – в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 5 февраля Finprom.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики, на 1 января 2024 года в Казахстане насчитывалось 7,7 тыс. электромобилей. Это на 13% больше прошлогоднего показателя и в 15 раз больше, чем в 2022 году. При этом инфраструктура заправочных станций для электрокаров в Казахстане пока развита незначительно: на всю страну таких станций всего 180. Больше всего электромобилей в Алматы (4,3 тыс. машин).

"В Казахстане, по самым скромным прогнозам, к 2035 году количество зарегистрированных электромобилей может превысить 40 тысяч. При этом прогноз был сделан в конце 2022 года, и согласно ему, в 2023-м число электромобилей должно было составить лишь 1,1 тыс. машин, что в шесть раз меньше, чем фактическое количество на сегодня", – пишет Finprom.

Электромобили в Казахстане

Инфографика Finprom.kz

Развитие инфраструктуры для электрокаров в Казахстане "не успевает" за растущей популярностью машин на электричестве. В среднем на одну зарядную станцию в стране сейчас приходится 45 электрокаров – почти вдвое больше, чем в США и почти в шесть раз больше, чем в Китае. К тому же сейчас в РК запрещено обустраивать зарядные станции для электрокаров в подземных паркингах, это связано с требованиями МЧС. Чтобы решить эту проблему, нужно изучать опыт других стран – например, Турции и Китая.

Повышение спроса на электрокары – это общий тренд по всему миру. Еще в 2022 году каждый седьмой проданный автомобиль в мире работал на электроэнергии. В 2023-м продажи электромобилей в мире достигли 14 млн штук. К 2026-му, по прогнозам, их доля в общей структуре продаж автомашин достигнет 50%.

Пересаживаться на электрокары стали не только простые казахстанцы, но и полицейские. В конце 2023 года полиция Жамбылской области первой в стране получила 25 электромобилей отечественного производства.

Читайте также

Блогеру в Талгаре дали 15 суток ареста за купание в ванной посреди дороги
"Выпивал компот": блогеру из Талгара дали 15 суток за купание в ванной возле акимата
Алматы будут застраивать по-новому: что об этом думает эксперт
Алматы будут застраивать по-новому: что об этом думает эксперт
Никита Дробны
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль": омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: