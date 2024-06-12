В Жезказгане меняют трубы теплоснабжения

На пересечении проспектов Алашахана и Мира в Жезказгане идут работы по замене труб теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Улытауской области, работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. При этом 11 июня глава региона Берік Әбдіғалиұлы поручил завершить все работы на данном участке за две недели.

"Это пересечение главных улиц областного центра. Проводимые здесь работы не должны мешать передвижению жителей", – подчеркнул аким области.

Фото: пресс-служба акимата Улытауской области

В ходе масштабных работ на тепломагистрали прокладываются новые трубы диаметром 1000 мм. Оказалось, что обновление сетей проводится там впервые за более чем 30 лет. Это вселяет надежду у жителей областного центра, что предстоящий отопительный сезон пройдет без неприятных сюрпризов.

Фото: пресс-служба акимата Улытауской области

8 июня стало известно, что строительство дороги "Жезказган – Кызылорда" будут выполнять четыре подрядные организации.