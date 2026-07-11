Пламя на объекте энергетики: пожарные оперативно сработали в Жезказгане

В г. Жезказгане на улице Алашахана произошел пожар на трансформаторной подстанции, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь тушили с соблюдением всех мер безопасности. Во время инцидента никто не пострадал.

"Профессиональными действиями спасателей пожар был полностью ликвидирован. Дальнейшего распространения огня не допущено", – говорится в сообщении.

Спасатели призвали граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилили меры безопасности из-за жары и участившихся лесных пожаров.