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Происшествия

Пламя на объекте энергетики: пожарные оперативно сработали в Жезказгане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 23:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
В г. Жезказгане на улице Алашахана произошел пожар на трансформаторной подстанции, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь тушили с соблюдением всех мер безопасности. Во время инцидента никто не пострадал.

"Профессиональными действиями спасателей пожар был полностью ликвидирован. Дальнейшего распространения огня не допущено", – говорится в сообщении.

Спасатели призвали граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилили меры безопасности из-за жары и участившихся лесных пожаров.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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