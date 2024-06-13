В Казахстане предотвратили теракт

С начала 2024 года в Казахстане предотвращен один теракт, сообщает Zakon.kz.

Об этом и других результатах работы КНБ Казахстана стало известно 12 июня на очередном заседании Антитеррористического центра. Как передает пресс-служба ведомства, помимо предотвращенного теракта, с начала года 26 человек были осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность.

Кроме того:

не допущен в страну 151 иностранный житель, каждый из которых был причастен к экстремизму и терроризму;

привлечены к ответственности 19 иностранцев, чья деятельность связана с ввозом в страну запрещенной религиозной литературы;

проведено 356 антитеррористических учебных мероприятий;

совместно с МВД Казахстана удалось провести более трех тыс. проверок объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе – места массового скопления людей.

Также, по информации пресс-службы КНБ РК, в результате взаимодействия с полицией Московской области выявлен канал международного наркотрафика.