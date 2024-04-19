Еще один "школьный теракт" предотвратили в Атырауской области

Несовершеннолетний в Атырауской области решил разнообразить будни и пугал местных жителей сообщениями о терактах в школах. Для этого ученик создал Теlegram-канал, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции Атырауской области, подросток разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района.

"Он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в сети Интернет. В настоящее время проверяется его причастность к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера". Пресс-служба ДП Атырауской области

Также сказано, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

Ранее Zakon.kz сообщал об аналогичной истории. Тогда в одном из Telegram-каналов появилась рассылка, в которой неизвестные пиcали о готовящихся расстрелах людей в школах, а также о бомбе в торговом центре Астаны. В Департаменте полиции уточнили, что распространенная в мессенджерах публикация не соответствует действительности.

В столичном Управлении образования решили успокоить граждан и отметили, что обучение проходит в штатном режиме.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Казахстана напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.