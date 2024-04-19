Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Еще один "школьный теракт" предотвратили в Атырауской области

Еще один теракт &quot;предотвращен&quot; в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 17:39 Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Несовершеннолетний в Атырауской области решил разнообразить будни и пугал местных жителей сообщениями о терактах в школах. Для этого ученик создал Теlegram-канал, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции Атырауской области, подросток разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района.

"Он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в сети Интернет. В настоящее время проверяется его причастность к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера".Пресс-служба ДП Атырауской области

Также сказано, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

Ранее Zakon.kz сообщал об аналогичной истории. Тогда в одном из Telegram-каналов появилась рассылка, в которой неизвестные пиcали о готовящихся расстрелах людей в школах, а также о бомбе в торговом центре Астаны. В Департаменте полиции уточнили, что распространенная в мессенджерах публикация не соответствует действительности.

В столичном Управлении образования решили успокоить граждан и отметили, что обучение проходит в штатном режиме.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Казахстана напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

Читайте также

Алматинцу предложили заминировать торговый центр
Алматинцу предложили заминировать торговый центр за 800 тыс. рублей
Муж-тиран выстрелил в полицейского под Алматы: появились подробности
Муж-тиран выстрелил в полицейского под Алматы: появились подробности
Воры украли 94 млн тенге и скрылись на лодке в Усть-Каменогорске
Воры украли 94 млн тенге и скрылись на лодке в Усть-Каменогорске
Анастасия Московчук
Атырауская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: