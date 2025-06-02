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Общество

Промежуточные итоги основного ЕНТ-2025: сколько абитуриентов набрали пороговые баллы

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 16:10 Фото: Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 2 июня 2025 года, опубликовал промежуточные итоги по основному единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Из них следует, что с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли 116 тыс. раз:

  • 66,8% абитуриентов набрали пороговые баллы;
  • средний балл – 64 балла;
  • максимальный балл – 140 баллов;
  • 384 тестируемых с особыми образовательными потребностями.

По данным наццентра, абитуриенты сдавали тестирование на:

  • казахском языке – 72%;
  • на русском языке – 28%;
  • на английском языке – 114 человек.

За нарушение правил были аннулированы результаты 142 человек, а именно:

  • возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 68 абитуриентов;
  • за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 74 человека;
  • посторонние лица не выявлены.

Также сообщается, что участники выбрали комбинацию предметов:

  • 19% – "Математика-Физика",
  • 15% – "Творческие экзамены",
  • 14% – "Биология-Химия".

Фото: Telegram/uto92

В наццентре напомнили, что основное ЕНТ продлится до 7 июля.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 16:10
Сколько абитуриентов сдали основное ЕНТ на казахском языке: промежуточные итоги

В Казахстане основное ЕНТ стартовало 16 мая 2025 года. Позднее стало известно, что максимальные 140 баллов набрал выпускник из Туркестанской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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