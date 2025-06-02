Промежуточные итоги основного ЕНТ-2025: сколько абитуриентов набрали пороговые баллы

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 2 июня 2025 года, опубликовал промежуточные итоги по основному единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Из них следует, что с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли 116 тыс. раз:

66,8% абитуриентов набрали пороговые баллы;

средний балл – 64 балла;

максимальный балл – 140 баллов;

384 тестируемых с особыми образовательными потребностями.

По данным наццентра, абитуриенты сдавали тестирование на:

казахском языке – 72%;

на русском языке – 28%;

на английском языке – 114 человек.

За нарушение правил были аннулированы результаты 142 человек, а именно:

возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 68 абитуриентов;

за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 74 человека;

посторонние лица не выявлены.

Также сообщается, что участники выбрали комбинацию предметов:

19% – "Математика-Физика",

15% – "Творческие экзамены",

14% – "Биология-Химия".

Фото: Telegram/uto92

В наццентре напомнили, что основное ЕНТ продлится до 7 июля.

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В Казахстане основное ЕНТ стартовало 16 мая 2025 года. Позднее стало известно, что максимальные 140 баллов набрал выпускник из Туркестанской области.