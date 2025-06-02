Промежуточные итоги основного ЕНТ-2025: сколько абитуриентов набрали пороговые баллы
Фото: Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 2 июня 2025 года, опубликовал промежуточные итоги по основному единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.
Из них следует, что с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли 116 тыс. раз:
- 66,8% абитуриентов набрали пороговые баллы;
- средний балл – 64 балла;
- максимальный балл – 140 баллов;
- 384 тестируемых с особыми образовательными потребностями.
По данным наццентра, абитуриенты сдавали тестирование на:
- казахском языке – 72%;
- на русском языке – 28%;
- на английском языке – 114 человек.
За нарушение правил были аннулированы результаты 142 человек, а именно:
- возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 68 абитуриентов;
- за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 74 человека;
- посторонние лица не выявлены.
Также сообщается, что участники выбрали комбинацию предметов:
- 19% – "Математика-Физика",
- 15% – "Творческие экзамены",
- 14% – "Биология-Химия".
Фото: Telegram/uto92
В наццентре напомнили, что основное ЕНТ продлится до 7 июля.
В Казахстане основное ЕНТ стартовало 16 мая 2025 года. Позднее стало известно, что максимальные 140 баллов набрал выпускник из Туркестанской области.
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