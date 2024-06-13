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Саранча съела весь урожай: Жумангарин прокомментировал опасения фермеров

Саранча съела весь урожай: Жумангарин прокомментировал опасения фермеров, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 14:54 Фото: pxhere
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 13 июня в кулуарах Сената прокомментировал заявления о том, что саранча съела весь урожай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер опроверг эти заявления и добавил, что в этом году правительство подготовилось к нашествию насекомых.

"Предвосхищая ваши следующие вопросы о том, что "полчища саранчи съели весь урожай". Нет такого. Правительство никогда не было так готово к такой напасти, как в этот раз. Почему? Потому что в прошлом году, я же не скрывал, что мы упустили ее. Но вовремя заложили деньги из резерва правительства. В январе было соответствующее постановление принято, и мы выделили 3,9 млрд тенге дополнительно", – отметил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

Он добавил, что в местах массового скопления насекомых сейчас работает техника, поэтому посевы не должны пострадать.

"В Туркестанской области, я надеюсь, до конца недели мы закроем этот вопрос. Посевы не пострадают. Когда пишут: "Саранча летает". Но у нее же есть крылья, она будет летать. Однако в этом году мы ее не упустим", – заверил Серик Жумангарин.

Ранее заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Сената прокомментировал свои слова о том, что саранча халяльный продукт. Вице-премьер отметил, что не предлагал никому есть саранчу. И ранее озвученная фраза прозвучала в контексте.

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