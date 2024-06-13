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Жумангарин о своем заявлении: Я никому не предлагал есть саранчу

Жумангарин о своем заявлении: Я никому не предлагал есть саранчу , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 14:34 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Сената прокомментировал свои слова о том, что саранча халяльный продукт, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер отметил, что не предлагал никому есть саранчу. И фраза, что это насекомое "халяльный продукт", прозвучала в контексте. 

"Я нигде не говорил, что эту саранчу я предлагаю кому-то есть. Где это было, где это прозвучало? В контексте разговора я сказал, что это халяльный продукт. Насколько я знаю, определенные СМИ сделали факт-чекинг. Это на самом деле так. И на этом надо остановиться, наверное, а не заниматься какими-то инсинуациями. Я ответственный государственный чиновник и, естественно, никогда не предложу нашим гражданам кушать саранчу. У нас, слава Богу, продовольственная безопасность обеспечена", – заявил Серик Жумангарин. 

По его словам, Национальный аграрный научно-образовательный центр уже получил соответствующие поручения по нашествию саранчи. И сейчас занимается анализом мирового опыта, в частности, как с насекомыми работают другие страны. 

"Ну раз уж исторически случилось так, что наша территория благоприятна для их размножения, давайте попытаемся понять, какую выгоду из этого мы можем получить как страна. Я думаю, это логичный подход, государственный подход. И, возможно, появятся инвесторы, которые позволят не тратить государственные деньги на это, а будут тратить собственные средства. Но это, конечно, долгий процесс. Необходимо проводить соответствующие проектные обоснования, может быть, целевое финансирование на это понадобится. Будем смотреть", – подчеркнул Серик Жумангарин.

Ранее вице-премьер уже высказывался о нашествии саранчи в регионах. Тогда он сказал, что в прошлом году правительство не справилось с нашествием насекомых.

Летом 2023 года полчища саранчи заполонили два района в Костанайской области – Жангельдинский и Амангельдинский. Через некоторое время на неприятное соседство пожаловались в Актюбинской области. Тогда нашествие насекомых-вредителей в МСХ связали с солнечной активностью. 

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