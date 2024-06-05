Вице-премьер о нашествии саранчи в регионах: В прошлом году упустили, не скрываем

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин высказался о нашествии саранчи в 2023 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом вице-премьер рассказал 5 июня в кулуарах Мажилиса.

"Саранча всегда была с нами, ровесница динозавров и мамонтов. Мы с ней боролись всегда и будем бороться. Какие-то страны научились ее добывать и готовить из нее великолепную белковую пищу. Но это не про Казахстан, хотя на самом деле это халяльный продукт", – сказал Серик Жумангарин.

Он заявил, что в 2023 году правительство действительно не справилось, из-за чего некоторые регионы серьезно пострадали от нашествия насекомых.

"В прошлом году мы упустили, этого не скрываем. Саранча разлетелась. Хотя саранча, которая летает, неопасна. В принципе, сейчас в Европе, Америке по летающей саранче никто уже не работает, только мы по ней работаем. Потому что когда она разлетается, откладывает на большой территории свои яйца", – добавил Серик Жумангарин.

Вице-премьер объяснил, что саранча – это стадное насекомое, поэтому распространяется на определенных территориях, и в этом вся сложность.

"Это особенность этих насекомых. Чтобы по ним работать, надо сначала найти эти места. И в этом самая большая проблема", – заявил Серик Жумангарин.

Ранее глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров заявил, что в этом году наибольшее распространение саранчи ожидается в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях.

К слову, летом 2023 года полчища саранчи заполонили два района в Костанайской области – Жангельдинский и Амангельдинский. Через некоторое время на неприятное соседство пожаловались в Актюбинской области. Тогда нашествие насекомых-вредителей в МСХ связали с солнечной активностью.