Новый визит-центр для туристов открылся в ВКО

Здесь туристы получат информацию о природных, культурных и исторических достопримечательностях области, а также турмаршрутах и услугах, предоставляемых местными туроператорами.

Уникальная, ни с чем не сравнимая природная красота Восточного Казахстана привлекает туристов не только из других областей Казахстана, но и из-за рубежа. В прошлом году регион посетили свыше 370 тысяч гостей, в их числе – 18 тысяч зарубежных. Открытие туристского информационного центра (ТИЦ) позволит путешественникам открыть для себя неизвестные ранее локации.

Фото: пресс-центр ВКО

У нас есть чем удивить! Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов отметил, что у каждого района своя изюминка. Разобраться во всем этом разнообразии помогут в визит-центре.

Фото: пресс-центр ВКО

"Жителям повезло, что у нас есть такие замечательные места, которые следует посетить каждому туристу. Недавно прошло совещание, на которое пригласили местных туроператоров. На нем обсудили актуальные вопросы, результатом совместной работы стало открытие туристского информационного центра, – сказал Дархан Сапанов".

Фото: пресс-центр ВКО

Визит-центр будет работать без выходных. О преимуществах того или иного вида отдыха гостям расскажут сотрудники. Здесь говорят на трех языках. Английский обязателен – в разгар турсезона регион часто посещают иностранцы.

Фото: пресс-центр ВКО

"Здесь собран весь туристический потенциал Восточного Казахстана. Мы работаем с туроператорами, базами отдыха, гостиницами. Поможем определиться с выбором места отдыха. Визит-центр будет интересен не только для приезжих, но и местных жителей, поскольку не все знают про красоты нашего края", – отметил заместитель руководителя ТИЦ Талгат Даулетов.

Фото: пресс-центр ВКО



В центре, оформленном в национальном стиле, работает кафе, продаются товары и сувенирная продукция местного производства. Это, к слову, отличная возможность для предпринимателей и мастеров заявить о себе и своем бренде.

Фото: пресс-центр ВКО