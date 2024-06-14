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Законодательство РК

Как планируют решить проблему дефицита кадров в судебной системе

Суд, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 13:12 Фото: pixabay
Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп 14 июня на совместном заседании палат Парламента сообщил, что планируется обязать работать судьями тех, кто отучился за счет республиканского бюджета в академии правосудия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Во время обсуждения законопроекта депутат Абзал Куспан озвучил, что по действующему законодательству отбор кандидатов на вакантные должности судей всех судов осуществляется высшим судебным советом на конкурсной основе.

"При этом, проектом вводятся исключения из конкурсного порядка отбора на судейские должности в случаях, когда конкурс на должность суди в судах, расположенных в отдаленной местности или суда, штатная численность которого составляет не более трех единиц, признается не состоявшимся. В таких случаях высший судебный совет наделяется правом рекомендовать на вакантную должность судьи этого суда. На сколько целесообразно назначить магистранта в отдаленные или малосоставные суда без конкурса?" – спросил он.

Председатель Высшего судебного совета Денис Шипп ответил, что на практике далеко не все выпускники академии правосудия принимают участие в конкурсе на должность судьи. С момента создании академии из 284 выпускников 214 назначены судьями, что равно 75%.

"При этом, на обучение этих выпускников потрачены государственные деньги из республиканского бюджета. На сегодняшний день по республике имеется более 350 вакантных мест судей. Мы полагаем, что предлагаемая поправка позволит заполнить вакансии на эти судейские должности. К примеру, должность судьи в Тарбагатайском районному суде ВКО остается вакантной уже на протяжении трех лет. Желающих работать нет", – дополнил он.

В пример он привел практику Турции по распределению выпускников академии

"Недавно я узнал, что вся Турция делится на пять округов, где первый округ – это самый наиболее желаемый, престижные места, а пятый наоборот – такие отдаленные, наименее желаемые места. И выпускники академии, они распределяются в соответствии с теми баллами, которые у них есть. То есть те, которые получили высокую оценку, они распределяются в наиболее желанные места и наоборот. Мы полагаем, что если человек магистра обучается за счет республиканского бюджета, то он перед этим бюджетом и какие-то обязательства тоже должен нести. В связи с чем, просим поддержать данную поправку", – заключил Денис Шипп.

Депутаты на совместном заседании палат Парламента рассмотрели в первом чтении закон, направленный на повышение качества отправления правосудия и повышения профессионализма судей в Казахстане.

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