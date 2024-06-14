Социальные гарантии для судей хотят пересмотреть в Казахстане

Депутаты на совместном заседании палат Парламента рассмотрели в первом чтении закон, направленный на повышение качества отправления правосудия и повышения профессионализма судей в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Представил документ председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Нурлан Бекназаров.

"Целью проекта конституционного закона является дальнейшее развитие судебной системы путем совершенствования правовых механизмов, направленных на повышение качества отправления правосудия, профессионализма судейского корпуса, их ответственности и независимости", – отметил он.

Поправки к законопроекту можно разделить на три блока. Первый направлен на совершенствование работы Судебного жюри.

"По каждому факту грубого нарушения законности при рассмотрении судебного дела Судебным жюри будет внедрен новый механизм проверки материалов дисциплинарного дела в отношении судьи, что позволит более эффективно реагировать на нарушения законности со стороны судей. В рамках предлагаемого механизма в момент установления факта грубого нарушения законности в ходе рассмотрения дела нижестоящим судом со стороны вышестоящего суда председатель областного или Верховного суда на соответствующем пленарном заседании представляет в Судебное жюри предложения по обсуждению вопроса о привлечении или непривлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Независимо от какого-либо решения пленарного заседания, все материалы по фактам грубых нарушений законности будут направляться в Судебное жюри для проверки", – отметил депутат.

По его словам, в настоящее время решения о возбуждении дисциплинарного производства принимаются пленарными заседаниями Верховного суда и областных судов. В результате на практике в Судебное жюри на рассмотрение поступает лишь небольшая часть таких нарушений. В связи с прогнозируемым увеличением нагрузки по дисциплинарным делам состав Судебного жюри увеличивается с 9 до 15 членов.

В него войдут 13 судей, а также два представителя от юридического сообщества с правом совещательного голоса.

"Второй блок поправок направлен на изменение порядка организации и деятельности Комиссии по качеству правосудия. В частности, из числа критериев, по которым Комиссия по качеству правосудия осуществляет оценку профессиональной деятельности судьи, исключается несколько требований, в том числе критерий "нравственные качества", по которым оценка осуществляется также Судебным жюри, комиссией по судейской этике и пленарными заседаниями. Согласно проекту конституционного закона, оценку профессиональной деятельности судьи рекомендуется проводить не по результатам годовой деятельности, как предусмотрено действующими нормами, а по результатам первых трех лет. Так как судьи не успевают в течение одного года рассматривать дела в объеме, достаточном для полноценной оценки их профессиональной компетентности, приобретать соответствующий опыт", – резюмировал сенатор.

Отмечается, что Комиссии по качеству правосудия по результатам рассмотрения предлагается вынести решение о признании судьи соответствующим занимаемой должности и наделить полномочиями относительно направления его на курсы повышения квалификации в Академию правосудия.

Третий блок поправок связан с усилением прав и социальных гарантий судей с точки зрения обеспечения их независимости. В частности, в проекте конституционного закона предусмотрены поправки, касающиеся размера выплаты пожизненного содержания судьям в отставке.

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