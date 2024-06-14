После проверки видео аннулировали результаты ЕНТ семи абитуриентов

В Министерстве науки и высшего образования 14 июня 2024 года подвели промежуточные результаты Единого национального тестирования (ЕНТ). По данным ведомства, пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 76% абитуриентов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что 164 тысячи раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ.

Из них 74% абитуриентов сдали на казахском языке, 26% – на русском, 115 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 76% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов. Максимальный балл – 138 баллов. 130 баллов и выше набрали 266 человек.

Также отмечено, что выявлено 315 нарушений.

"Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 219 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 89 человек, их результаты также аннулированы". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования

Кроме того, после проверки видеозаписей аннулированы результаты 7 человек, которые нарушили правила тестирования.

"Подставных лиц не было выявлено", – уточнили специалисты.

После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей.

В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

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