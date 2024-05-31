Сколько абитуриентов сдали ЕНТ на английском языке

Сегодня, 31 мая 2024 года, в Министерстве науки и высшего образования Казахстана предоставили отчет по промежуточным результатам единого национального тестирования (ЕНТ). Согласно информации, максимальный балл составил 137, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента старта основного ЕНТ тестирование сдали около 71 тыс. человек.

"Из них 71% абитуриентов сдали на казахском языке, 29% – на русском, 84 человека – на английском языке. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 74% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 67 баллов. Максимальный балл – 137 баллов, его набрали три абитуриента на этой неделе", – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что ежедневно ЕНТ проводится в два потока. Согласно статистике, средний балл сдающих утром выше тех ребят, которые сдают в послеобеденное время. В данный момент разница составляет 5 баллов: 69 и 64 балла, соответственно.

Как отмечается, благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за две недели в ЕНТ приняло участие 266 абитуриентов с ООП.

"На сегодняшний день выявлено 126 нарушений. Из них возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 94 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 27 человек, их результаты также аннулированы. После проверки видеозаписей аннулированы результаты пяти человек, которые нарушили правила тестирования. Подставных лиц не было выявлено". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

В ведомстве также отметили, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

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24 мая 2024 года в Министерстве науки и высшего образования Казахстана рассказали о промежуточных итогах первого основного ЕНТ. Тогда тестирование прошли более 30 тысяч молодых казахстанцев.