Абитуриенту аннулировали результаты – промежуточные итоги основного ЕНТ

Сегодня, 22 июня 2026 года, в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана предоставили промежуточные итоги Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли около 292 тыс. раз:

72% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,

28% – на русском языке,

469 раз – на английском языке.

"По итогам шестой недели 68% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области". Пресс-служба МНВО РК

По данным ведомства, за шесть недель проведения ЕНТ выявлено 624 нарушения правил:

385 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов.

Еще 238 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.

После проверки видеозаписей аннулированы результаты 1 человека, который нарушил правила тестирования.

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

В Миннауки напомнили, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Отмечается, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП). В ЕНТ приняли участие 735 абитуриентов с ООП.

"Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений". Пресс-служба МНВО РК

В Казахстане основное ЕНТ-2026 началось 10 мая и продлится до 10 июля.

Материал по теме С 20 июня стартуют спецэкзамены: что важно знать поступающим в Казахстане

15 июня 2026 года Миннауки и высшего образования Казахстана опубликовало промежуточные итоги основного ЕНТ по итогам пяти недель.