#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Абитуриенту аннулировали результаты – промежуточные итоги основного ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 15:49 Фото: Национальный центр тестирования
Сегодня, 22 июня 2026 года, в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана предоставили промежуточные итоги Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли около 292 тыс. раз:

  • 72% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,
  • 28% – на русском языке,
  • 469 раз – на английском языке.
"По итогам шестой недели 68% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области".Пресс-служба МНВО РК

По данным ведомства, за шесть недель проведения ЕНТ выявлено 624 нарушения правил:

  • 385 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов.
  • Еще 238 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.
  • После проверки видеозаписей аннулированы результаты 1 человека, который нарушил правила тестирования.

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

В Миннауки напомнили, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Отмечается, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП). В ЕНТ приняли участие 735 абитуриентов с ООП.

"Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений".Пресс-служба МНВО РК

В Казахстане основное ЕНТ-2026 началось 10 мая и продлится до 10 июля.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 15:49
С 20 июня стартуют спецэкзамены: что важно знать поступающим в Казахстане

15 июня 2026 года Миннауки и высшего образования Казахстана опубликовало промежуточные итоги основного ЕНТ по итогам пяти недель.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
17:23, Сегодня
Вместо "маяков" – SMS: в Казахстане меняются правила связи
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
17:47, 15 июня 2026
"Результаты будут аннулированы": опубликованы промежуточные итоги основного ЕНТ в Казахстане
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
12:44, 30 июня 2025
Появились промежуточные итоги основного ЕНТ-2025: у скольких абитуриентов аннулировали результаты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Легкоатлеты Казахстана выиграли две медали на чемпионате Азии в Китае
17:20, Сегодня
Легкоатлеты Казахстана выиграли две медали на чемпионате Азии в Китае
Айбек Оралбай стал победителем второго этапа Кубка мира
17:06, Сегодня
Казахстан проиграл Узбекистану на Кубке мира среди мужчин: какие цели преследовали тренеры
Бабаян прокомментировал поражение от &quot;Актобе&quot;
16:54, Сегодня
"Два нелепых гола": Бабаян прокомментировал поражение "Астаны" от "Актобе" в КПЛ
Талгат Байсуфинов
16:37, Сегодня
Как Казахстан выступил под руководством Талгата Байсуфинова после его третьего прихода
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: