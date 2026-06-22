Абитуриенту аннулировали результаты – промежуточные итоги основного ЕНТ
Согласно информации, с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли около 292 тыс. раз:
- 72% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке,
- 28% – на русском языке,
- 469 раз – на английском языке.
"По итогам шестой недели 68% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области".Пресс-служба МНВО РК
По данным ведомства, за шесть недель проведения ЕНТ выявлено 624 нарушения правил:
- 385 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов.
- Еще 238 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.
- После проверки видеозаписей аннулированы результаты 1 человека, который нарушил правила тестирования.
Факты выявления подставных лиц отсутствуют.
В Миннауки напомнили, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.
После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.
Отмечается, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП). В ЕНТ приняли участие 735 абитуриентов с ООП.
"Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений".Пресс-служба МНВО РК
В Казахстане основное ЕНТ-2026 началось 10 мая и продлится до 10 июля.
15 июня 2026 года Миннауки и высшего образования Казахстана опубликовало промежуточные итоги основного ЕНТ по итогам пяти недель.