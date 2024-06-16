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В Казахстане завершили посевную кампанию

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 06:36 Фото: пресс-служба МСХ РК
На 14 июня в Казахстане официально завершена посевная кампания, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны, завершение посевной кампании в срок и в полном объеме – важный этап по обеспечению продовольственной безопасности страны. Кроме того, это положительно скажется на стабильном развитии сельскохозяйственной отрасли.

Так, удалось засеять зерновые, масличные, кормовые, овощные культуры. Под картофель выделено 166,8 тыс. гектаров площади.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 06:36

Фото: пресс-служба МСХ РК

"Весенне-полевые работы, несмотря на сложные погодные условия завершены в оптимальные сроки".Пресс-служба МСХ РК

Также стало известно, что в случаях, когда сроки посева затягивались вследствие обильных осадков, фермеры применяли раннеспелые и средиеспелые сорта.

Месяцем ранее в Минсельхозе ответили на опасения аграриев по поводу срыва сроков посевной кампании.

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