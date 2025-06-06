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Общество

Посевную кампанию завершили в Казахстане: что растет на полях?

трактор, поле, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 12:08 Фото: Министерство сельского хозяйства
В Министерстве сельского хозяйства поделились хорошими новостями – в Казахстане полностью завершили посевную кампанию 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, сельхозкультуры заняли 23,7 млн га.

"Особое внимание уделили диверсификации структуры посевных площадей с учетом научно-обоснованных норм севооборота, устойчивости к климатическим рискам и рыночным трендам", – отметили в Минсельхозе.

Аграрии увеличили площади под высокорентабельные и востребованные культуры:

  • площадь масличных составила 3,4 млн га, что на 0,5 млн га больше по сравнению с прошлым годом;
  • площадь кормовых культур достигла 3,3 млн га с увеличением на 114 тыс. га по сравнению с прошлым годом;
  • кукурузы на зерно посеяли 167,5 тыс. га;
  • под овощебахчевые культуры отдали 222,3 тыс. га.
"Указанные площади позволяют не только обеспечить внутреннюю потребность страны, но и создают условия для наращивания экспортного потенциала агропромышленного комплекса", – добавили в министерстве.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что посевную провели в оптимальные агротехнические сроки благодаря мерам государственной поддержки, слаженной работе аграриев и местных исполнительных органов.

Напомним, впервые финансирование посевной началось за полгода до начала полевых работ, а ее объем достиг 700 млрд тенге. Для расширения доступа аграриев к льготному финансированию реализован механизм гарантирования – до 85% от суммы займа.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что в 2025 году в Казахстане отдадут более миллиона гектаров земли под новые культуры.

В мае 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, почему в стране проводят диверсификацию сельскохозяйственных культур и не повлияет ли сокращение посевов пшеницы на объемы муки и хлеба на внутреннем рынке Казахстана.

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Андрей Дюсупов
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