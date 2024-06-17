Мать-одиночку выселили из служебной квартиры в Экибастузе: ответ акимата
На записи женщина рассказала, что их выселили из квартиры поликлиники №2.
"Я там работала санитаркой, но по состоянию здоровья уволилась. У меня на руках больная мать. Она болеет онкологией, лежит, не ходит. Имею сына семи лет. Сама я мать-одиночка. Работать не могу, постоянно кровотечение и слабость, требуется госпитализация", – рассказала женщина.
Снимать жилье она себе не может позволить. С ее слов, несколько раз обращалась к акиму города за помощью, но он не помог и сказал больше на прием к нему не записываться.
В акимате Экибастуза прокомментировали это обращение.
"В июне 2021 года Рахимова Г.К. была на личном приеме у акима города Экибастуза по вопросу предоставления жилья. По рекомендации акима ей предложили трудоустроиться в КГП на ПХВ "Поликлиника №2 Экибастуза" ввиду наличия свободной вакансии санитарки, с дальнейшим предоставлением ей служебного жилья. На тот момент аким принял решение выделить поликлинике служебное жилье для Рахимовой в связи с тем, что она там работает. Рахимова проработала санитаркой в данной поликлинике пять месяцев (с июня по ноябрь 2021 года). Однако до завершения процедуры передачи отделом экономики и финансов акимата Экибастуза выделенной квартиры на баланс поликлиники, Рахимова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Соответственно, после завершения регистрации квартиры Рахимова уже не являлась работником данной организации. В связи с чем ее проживание являлось незаконным", – прокомментировали в акимате.
Далее поликлиника начала досудебное урегулирование, во время которого женщина в 2023 году несколько раз обращалась к акиму с просьбой не выселять ее.
"По итогам личного приема было рекомендовано поликлинике оставить Рахимову для проживания до поиска ею съемного жилья", – сообщили в акимате.
Поликлиника оставила женщину в служебной квартире до завершения отопительного сезона 2023 года. А в августе 2023 года поликлиника обратилась в суд с иском о выселении женщины и ее семьи. Суд принял решение о выселении. Рахимова подала апелляционную жалобу и в порядке медиационного соглашения удалось прийти к договоренности о том, что ее не выселят до апреля 2024 года. После чего все же нужно будет покинуть служебное жилье.
В акимате Экибастуза также отмечают, что в городе имеется дефицит молодых медицинских специалистов. Поликлиника №2, например, нуждается в четырех врачах общей практики и девяти узких специалистах.
"Стандартный социальный пакет молодым специалистам предусматривает обеспечение служебным жильем, как самый эффективный механизм по решению проблемы дефицита медицинских кадров в регионах", – отметили в акимате и добавили, что уже есть договоренность по переезду в город двух молодых врачей из Астаны и Семея для работы в этой поликлинике.
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