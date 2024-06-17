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Как семьям со сложной финансовой ситуацией получить помощь государства

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 09:22 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения 17 июня рассказали о том, сколько средств в 2024 году предусмотрено на оказание адресной социальной помощи (АПС) казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в ведомстве напомнили, каким образом можно подать заявление для получения АСП.

"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)", – сообщили в Минтруда.

Там отметили, что по состоянию на 1 июня 2024 года адресная социальная помощь назначена 352,2 тыс. человек из 66,5 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 60,8 млрд тенге.

Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

– ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

– предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного до шести лет включительно в размере 1,5 МРП (5538 тенге) на каждого ребенка. На 1 июня текущего года дополнительная выплата назначена 108,2 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,5 млрд тенге;

– содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

11 июня мы рассказывали, по какой профессии казахстанцы могут быстро получить работу.

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