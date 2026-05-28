Родного отца обвиняют в тяжком преступлении против дочери на востоке Казахстана

Жительница Усть-Каменогорска записала видеообращение с просьбой о помощи. По ее словам, родной отец надругался над собственной дочерью, которой всего 2,8 года, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка просит об объективности расследования. Также она отмечает, что малышка уже не спит третий месяц после произошедшего.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве на запрос уточнили, что по данному факту Управлением полиции Усть-Каменогорска проводится досудебное расследование в отношении 36-летнего жителя Восточно-Казахстанской области.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств дела". Пресс-служба ДП ВКО

Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

