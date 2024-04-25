В Астане с начала года наказали около 100 вандалов

В столице ведется активная работа по борьбе и профилактике вандализма. За последние несколько дней правоохранительные органы выявили еще несколько случаев подобных правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Акцию "Стоп, вандал" поддерживают волонтеры, активисты, известные спортсмены и жители города, сообщает акимат города Астаны

Стоит отметить, что с начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, осквернение зданий и жилых помещений к ответственности было привлечено порядка 100 человек.

"Так, 13 апреля в 15:30 35-летний мужчина разбил металлическую решетку в подъезде жилого дома по ул. Карталы, 18/1. Его личность установлена. Он привлечен к административной ответственности. В другом случае 22 апреля в 03:00 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения умышленно разбил дверь места отдыха, расположенного по адресу: пр. Абылай хана, 26/2. Арестован на 10 дней за порчу чужого имущества", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в рамках республиканской экологической кампании "Таза Қазақстан" в Астане прошла акция "Стоп, вандал!". Акция направлена на охрану городского имущества, поддержание порядка в общественных местах. В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, а также населению разъясняется необходимость охраны общественного порядка и бережного отношения к имуществу города.