В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме

Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 17 июня на брифинге рассказал о самочувствии приговоренной в Китае к пожизненному заключению гражданки Казахстана Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что дипломаты постоянно поддерживают связь с Акжаркын Турлыбай.

"Она говорит, что чувствует себя хорошо. Дипломаты посещают ее по мере необходимости, регулярно созваниваются, узнают о ее состоянии", – рассказал он.

Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.