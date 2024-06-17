В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 17 июня на брифинге рассказал о самочувствии приговоренной в Китае к пожизненному заключению гражданки Казахстана Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент Zakon.kz.
Айбек Смадияров отметил, что дипломаты постоянно поддерживают связь с Акжаркын Турлыбай.
"Она говорит, что чувствует себя хорошо. Дипломаты посещают ее по мере необходимости, регулярно созваниваются, узнают о ее состоянии", – рассказал он.
Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.
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