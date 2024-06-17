Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме

Астана, МИД, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 19:21 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 17 июня на брифинге рассказал о самочувствии приговоренной в Китае к пожизненному заключению гражданки Казахстана Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что дипломаты постоянно поддерживают связь с Акжаркын Турлыбай. 

"Она говорит, что чувствует себя хорошо. Дипломаты посещают ее по мере необходимости, регулярно созваниваются, узнают о ее состоянии", – рассказал он. 

Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.

Читайте также

СК-Фармация: маркировка позволит предотвратить возможный дефицит лекарств
"СК-Фармация": маркировка позволит предотвратить возможный дефицит лекарств
Должникам в Алматы отключат в квартирах горячую воду
Должникам в Алматы отключат в квартирах горячую воду
В Алматы по решению суда снесут трехэтажное здание
В Алматы по решению суда снесут трехэтажное здание
Екатерина Елисеева
МИД РК Китай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Казахстанка через суд вернула миллион тенге, которым завладели мошенники
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: