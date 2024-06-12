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Бухгалтер детского сада в ВКО за три года начислила себе 12 млн тенге

Бухгалтер детского сада в ВКО за 3 года начислила себе 12 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 10:52 Фото: pxhere
После проверки ясли-сада "Катюша" в Восточно-Казахстанской области прокуратура региона выявила хищения на сумму 12 млн тенге, передает Zakon.kz.

Прокуроры сверили штатное расписание и банковские счета и установили, что бухгалтер детского сада на протяжении трех лет начисляла себе излишние суммы по заработной плате и премиальным выплатам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

Прокуратура района начала досудебное расследование, дальнейшее производство по которому осуществлялось Антикоррупционной службой.

В ходе следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб.

"Приговором суда от 30.04.2024 года за присвоение и растрату вверенного имущества в крупном размере (ст. 189 ч. 3 Уголовного кодекса) виновная осуждена к 3,6 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности".

Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее в Костанайской области бухгалтер "подарил" себе около 12,3 млн бюджетных тенге.

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