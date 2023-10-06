Семь миллионов за три года: бухгалтер ясли-сада незаконно начисляла себе завышенную зарплату в Кокшетау

В течение трех лет бухгалтер кокшетауского ясли-сада незаконно начисляла себе завышенную заработную плату, используя ключ ЭЦП работодателя, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили в суде, за три года незаконных финансовых операций женщина смогла "заработать" семь миллионов тенге. В ходе судебного расследования подсудимая признала вину, раскаялась и частично погасила нанесенный бюджету ущерб, передает 716.kz.

Подсудимую признали виновной к мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

"Приговором суда Е. назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью. Взыскан причиненный материальный ущерб. Учитывая наличие у осужденной на иждивении троих малолетних детей, суд отсрочил исполнение наказания в виде лишения свободы на 5 лет", – сообщили в пресс-службе суда.

Также суд вынес частное постановление в адрес управления образования за халатное отношение должностных лиц к своим функциональным обязанностям и отсутствие должного контроля.

Ранее стало известно, что в Кокшетау трех пенсионерок обманули на два миллиона тенге.