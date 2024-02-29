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Тарифы уйдут в космос: почему автомойкам невыгодно будет использовать питьевую воду

Казахстан автомойки вода Фото: pixabay
Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах Сената 29 февраля заявил, что после того, как счета за воду у автомоек "уйдут в космос", предприниматели перестанут ее использовать, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр считает, что все решают деньги. И повышение тарифа для таких бизнесменов, по его мнению, поможет заставить использовать техническую воду вместо питьевой.

"Если у него затраты будут превышать, допустим, 20 кубов, и тариф после этих 20 кубов для автомойки уйдет в космос, я уверяю вас, на следующий день все перестанут мыть питьевой водой".Тимур Жаксылыков

Оттока предпринимателей из этой сферы в МНЭ не ожидают.

"Мы ожидаем, что они перейдут на мытье технической водой. Для этого необходимо будет создать условия. Для технической воды тариф будет соответствующий, поэтому, я думаю, что выиграют потребители. Потому что питьевой воды станет больше, она не будет растрачиваться, а услуги по автомойке будут также качественными. КСК вместе с городскими властями должны решить, где будут находиться автомойки, где есть доступ к технической воде. Я думаю, проблема будет решена. Вы знаете, акиматы работают в этом плане очень эффективно".Тимур Жаксылыков

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В Водном кодексе планируется предусмотреть, чтобы предприниматели, использующие питьевую воду, поставили себе оборудование по очистке воды, которую они используют для мытья автомобилей. То есть использовали одну и ту же воду несколько раз.

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