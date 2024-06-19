Скандал вокруг программы "Болашак": в суде поставили точку
Фото: Zakon.kz
19 июня стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились, сообщает Zakon.kz.
По информации суда города Астаны:
- Центр международных программ "Болашак" обратился в суд с иском к гарантам стипендиата В. и Д.
- Из материалов дела следует, что Г. была присвоена стипендия для обучения в Великобритании.
- Обладатель международной стипендии прошла обучение в 2016-2017 годах.
- Согласно договору о выделении гранта, предусматривалась обязанность после учебы отработать у работодателя или в другой организации непрерывно не менее 5 лет по полученной специальности.
- Однако в июле 2019 года стипендиат Г. выехала в Великобританию и с августа 2019 года работает в международной компании, не выполнив оговоренные условия по договору.
- Решением комиссии Центра стипендиат лишена международной стипендии и задолженность стипендиата перед Центром составляет 28,7 млн тенге.
- Решением Межрайонного суда по гражданским делам г. Астаны взыскана задолженность с солидарных должников (гаранты) В. и Д. в пользу Центра в размере 28,5 млн тенге.
"На первом заседании в апелляционной инстанции коллегией было разъяснено право сторон закончить дело миром (медиацией), и по итогам рассмотрения при содействии коллегии суда г. Астаны стороны пришли к соглашению, по условиям которого стипендиат Г. обязалась добровольно погасить задолженность перед Центром международных программ "Болашак". Постановлением коллегии дело окончено утверждением медиативного соглашения", – говорится в сообщении.
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Сената 30 мая прокомментировал скандал вокруг программы "Болашак" и озвучил полную хронологию событий со стипендиатом "Большак" Валерией Гавриленко.
Макпал Дарибаева и Наталья Воробьева ранее записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву с требованием вернуть в Казахстан Валерию Гавриленко и привлечь к уголовной ответственности.
4 июня в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны рассмотрели дело по иску АО "Центр международных программ" к ответчикам Макпал Дарибаевой и Наталье Воробьевой о взыскании задолженности.
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