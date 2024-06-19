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Скандал вокруг программы "Болашак": в суде поставили точку

Скандал вокруг программы &quot;Болашак&quot;: в суде поставили точку , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 19:04 Фото: Zakon.kz
19 июня стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились, сообщает Zakon.kz.

По информации суда города Астаны: 

  • Центр международных программ "Болашак" обратился в суд с иском к гарантам стипендиата В. и Д.
  • Из материалов дела следует, что Г. была присвоена стипендия для обучения в Великобритании.
  • Обладатель международной стипендии прошла обучение в 2016-2017 годах.
  • Согласно договору о выделении гранта, предусматривалась обязанность после учебы отработать у работодателя или в другой организации непрерывно не менее 5 лет по полученной специальности.
  • Однако в июле 2019 года стипендиат Г. выехала в Великобританию и с августа 2019 года работает в международной компании, не выполнив оговоренные условия по договору.
  •  Решением комиссии Центра стипендиат лишена международной стипендии и задолженность стипендиата перед Центром составляет 28,7 млн тенге.
  • Решением Межрайонного суда по гражданским делам г. Астаны взыскана задолженность с солидарных должников (гаранты) В. и Д. в пользу Центра в размере 28,5 млн тенге.

"На первом заседании в апелляционной инстанции коллегией было разъяснено право сторон закончить дело миром (медиацией), и по итогам рассмотрения при содействии коллегии суда г. Астаны стороны пришли к соглашению, по условиям которого стипендиат Г. обязалась добровольно погасить задолженность перед Центром международных программ "Болашак". Постановлением коллегии дело окончено утверждением медиативного соглашения", – говорится в сообщении.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Сената 30 мая прокомментировал скандал вокруг программы "Болашак" и озвучил полную хронологию событий со стипендиатом "Большак" Валерией Гавриленко. 

Макпал Дарибаева и Наталья Воробьева ранее записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву с требованием вернуть в Казахстан Валерию Гавриленко и привлечь к уголовной ответственности. 

4 июня в Межрайонном суде по гражданским делам Астаны рассмотрели дело по иску АО "Центр международных программ" к ответчикам Макпал Дарибаевой и Наталье Воробьевой о взыскании задолженности. 

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