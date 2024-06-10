"Казгидромет" назвал регион, где через 10 дней наступит засуха

10 июня 2024 года в пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, в каком регионе Казахстана в июне ожидается засуха.

Согласно штормовому предупреждению об опасных агрометеорологических явлениях:

"В Кызылординской области в Шиелийском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи".

5 июня cпециалисты уже публиковали уточненный прогноз по засухе на июнь. Из него следует, что увеличивается площадь территорий, где ожидаются умеренно засушливые условия.

По данным "Казгидромета", атмосферная засуха ожидается:

в Костанайской области – в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

в Мангистауской области – в Мангистауском и Каракиянском районах;

в Западно-Казахстанской области – в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском и Акжаикском районах;

в Актюбинской области – в Каргалинском и Мугалжарском районах;

в Карагандинской области – в Шетском районе;

в Улытауской области – в Улытауском районе;

в Абайской области – в Аягозском и Уржарском районах;

в Жамбылской области – в Мойынкумском районе;

в Кызылординской области – в Кармакшинском и Казалинском районах.

Также ранее стало известно, что неблагоприятные метеоусловия ожидаются в понедельник 10 июня в Алматы, Актобе, ночью в Атырау.