"Казгидромет" назвал регион, где через 10 дней наступит засуха
Фото: pxhere
10 июня 2024 года в пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, в каком регионе Казахстана в июне ожидается засуха.
Согласно штормовому предупреждению об опасных агрометеорологических явлениях:
"В Кызылординской области в Шиелийском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи".
5 июня cпециалисты уже публиковали уточненный прогноз по засухе на июнь. Из него следует, что увеличивается площадь территорий, где ожидаются умеренно засушливые условия.
По данным "Казгидромета", атмосферная засуха ожидается:
- в Костанайской области – в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- в Мангистауской области – в Мангистауском и Каракиянском районах;
- в Западно-Казахстанской области – в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском и Акжаикском районах;
- в Актюбинской области – в Каргалинском и Мугалжарском районах;
- в Карагандинской области – в Шетском районе;
- в Улытауской области – в Улытауском районе;
- в Абайской области – в Аягозском и Уржарском районах;
- в Жамбылской области – в Мойынкумском районе;
- в Кызылординской области – в Кармакшинском и Казалинском районах.
Также ранее стало известно, что неблагоприятные метеоусловия ожидаются в понедельник 10 июня в Алматы, Актобе, ночью в Атырау.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript