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В каких регионах Казахстана доля стариков выше, чем в остальных

В каких регионах Казахстана доля стариков выше, чем в остальных, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 10:37 Фото: Zakon.kz
Индекс Биллетера – индикатор, показывающий степень старения населения, снижается в Казахстане второй год подряд. В 8 из 20 регионов страны этот индекс отрицательный, сообщает Zakon.kz.

Индекс рассчитывается как соотношение доли детей и тех, кому за 50, на 100 человек репродуктивного возраста, пишет Ranking.kz.

Отрицательный индекс отмечен в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской и Абайской областях.

Хуже всего дела обстоят:

  • в Северо-Казахстанской области – минус 32,9;
  • в Восточно-Казахстанской области – минус 29,5;
  • в Костанайской области –- минус 24,8.

Необходимо отметить, что за 2023 год индекс Биллетера снизился по отношению к 2022 году во всех регионах страны.

В годы пандемии в Казахстане наблюдался беби-бум: численность родившихся в 2020 году выросла сразу на 6,1%, в 2021-м – на 4,6% (тогда в республике родились свыше 446 тыс. малышей – рекордный показатель). Далее рождаемость вернулась к "докоронакризисному" уровню, а в прошлом году уже сократилась до 388,4 тыс. человек. Это минимальный показатель за последние несколько лет.

В 2021 году в стране зафиксировали самую высокую численность умерших – 182,4 тыс. человек.

В 2023 году ушли из жизни 130,7 тысячи казахстанцев. При этом лишь 62,3% из них были старше 63 лет.
Также свою роль сыграл отток людей из северных и восточных областей.

В Казахстане население относительно молодое, но демографическая нагрузка на работающих высока. Суммарная доля детей и пожилых в 2023 году составляла 42,8%. То есть фактически на трех взрослых казахстанцев работоспособного возраста приходится два иждивенца.

За прошлый год в стране доля пенсионеров выросла с 11,4% до 11,8%. На начало 2024 года в РК насчитывалось 2,4 млн людей, вышедших на пенсию. В то же время сократился удельный вес в группе детей – с 31,2% до 31%. В абсолютных числах детей стало больше – их в стране 6,2 млн человек.

О том, что население Казахстана стремительно стареет, отмечалось еще годом ранее.

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