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Водителям Астаны придется изменить привычный маршрут по проспекту Сарыарка

Водителям Астаны придется изменить привычный маршрут по проспекту Сарыарка, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 11:07 Фото: unsplash
В Астане частично перекроют движение по пр. Сарыарка. В связи с этим водителям столицы придется изменить свой привычный маршрут по данному проспекту. Об этом 20 июня 2024 года рассказали в акимате города, сообщает Zakon.kz.

По данным ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", средний ремонт дорожного полотна по пр. Сарыарка будет проводиться на участке от моста Тулпар до пр. Богенбай батыра.

"В этой связи с 20 по 30 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в обращении акимата Астаны.

В Астане продолжается ремонт автодорог. 19 июня 2024 года стало известно о перекрытии движения на пересечении пр. Богенбай батыра и пр. Сарыарка. Также сообщалось о полном перекрытии пр. Кабанбай батыра – от ул. Орынбор до ул. Бухар Жырау.

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