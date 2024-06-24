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Еще один участок проспекта Улы Дала в Астане закроют на ремонт

Еще один участок проспекта Улы Дала в Астане закроют на ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 11:51 Фото: Zakon.kz
С 24 по 25 июня участок дороги по проспекту Улы Дала от Мангилик Ел до Жошы хана будет полностью перекрыт, сообщает Zakon.kz.

В том числе и перекресток проспект Улы Дала – улица А. Бокейхана, предупредили в столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Еще один участок проспекта Улы Дала в Астане закроют на ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 11:51

Фото: акимат города Астаны

Проводятся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее полностью закрыли перекресток Сарыарка – Джангельдина.

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