Еще один участок проспекта Улы Дала в Астане закроют на ремонт
Фото: Zakon.kz
С 24 по 25 июня участок дороги по проспекту Улы Дала от Мангилик Ел до Жошы хана будет полностью перекрыт, сообщает Zakon.kz.
В том числе и перекресток проспект Улы Дала – улица А. Бокейхана, предупредили в столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Фото: акимат города Астаны
Проводятся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Ранее полностью закрыли перекресток Сарыарка – Джангельдина.
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