Что важно знать казахстанцам про правила провоза багажа в пассажирских поездах
Об этом 22 мая 2024 года напомнили в АО "Пассажирские перевозки".
"Согласно приказу Министерства по инвестициям и развитию РК, установлены нормы для бесплатной перевозки ручной клади в пассажирских поездах. В частности, для составов, сформированных из вагонов "Тулпар-Тальго", пассажиры могут бесплатно перевозить багаж весом до 25 кг и размерами не более 150 см в сумме трех измерений. Для остальных вагонов допустимый вес ручной клади составляет до 35 кг, а размеры – до 200 см в сумме трех измерений".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Также пассажирам разрешено перевозить в разобранном и упакованном виде детские коляски, байдарки, велосипеды без мотора, если они по своим размерам помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади.
Пассажирам с ограниченными возможностями дополнительно могут провозить с собой бесплатно технические вспомогательные средства и специальные средства передвижения, предназначенные для личного пользования.
Не допускается размещение ручной клади на местах, предназначенных для пассажиров, а также в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов.
"В случае превышения этих параметров, пассажирам предлагается воспользоваться услугой багажных перевозок. Для оформления перевозки излишней ручной клади, груза или грузобагажа пассажирам необходимо своевременно обратиться в багажное отделение, расположенное на железнодорожном вокзале, за час до отправления поезда. Вес багажа должен составлять более 10 кг".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Национальный перевозчик предоставляет такие услуги на маршрутах №33/34 "Актобе-Алматы", №41/42 "Алматы-Атырау", №77/78 "Алматы-Мангышлак", №691/692 "Актобе-Атырау" и №9/10 "Алматы-Астана".
"Важно отметить, что отправка таких посылок через проводников является незаконной и может повлечь за собой административные последствия".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
2 мая 2024 года казахстанцам напомнили о правилах перевозки животных в поездах. Подробнее об этом по ссылке.