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Законодательство РК

Что важно знать казахстанцам про правила провоза багажа в пассажирских поездах

Что важно знать казахстанцам про правила провоза багажа в пассажирских поездах, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 18:02 Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Перевозка грузобагажа в поезде – это не только удобный, но и безопасный способ доставки грузов. Для обеспечения комфортного путешествия пассажирам необходимо соблюдать установленные нормы веса и размера ручной клади, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 мая 2024 года напомнили в АО "Пассажирские перевозки".

"Согласно приказу Министерства по инвестициям и развитию РК, установлены нормы для бесплатной перевозки ручной клади в пассажирских поездах. В частности, для составов, сформированных из вагонов "Тулпар-Тальго", пассажиры могут бесплатно перевозить багаж весом до 25 кг и размерами не более 150 см в сумме трех измерений. Для остальных вагонов допустимый вес ручной клади составляет до 35 кг, а размеры – до 200 см в сумме трех измерений".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Также пассажирам разрешено перевозить в разобранном и упакованном виде детские коляски, байдарки, велосипеды без мотора, если они по своим размерам помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади.

Пассажирам с ограниченными возможностями дополнительно могут провозить с собой бесплатно технические вспомогательные средства и специальные средства передвижения, предназначенные для личного пользования.

Не допускается размещение ручной клади на местах, предназначенных для пассажиров, а также в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов.

"В случае превышения этих параметров, пассажирам предлагается воспользоваться услугой багажных перевозок. Для оформления перевозки излишней ручной клади, груза или грузобагажа пассажирам необходимо своевременно обратиться в багажное отделение, расположенное на железнодорожном вокзале, за час до отправления поезда. Вес багажа должен составлять более 10 кг".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Национальный перевозчик предоставляет такие услуги на маршрутах №33/34 "Актобе-Алматы", №41/42 "Алматы-Атырау", №77/78 "Алматы-Мангышлак", №691/692 "Актобе-Атырау" и №9/10 "Алматы-Астана".

"Важно отметить, что отправка таких посылок через проводников является незаконной и может повлечь за собой административные последствия".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

2 мая 2024 года казахстанцам напомнили о правилах перевозки животных в поездах. Подробнее об этом по ссылке.

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