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В Астане откроют филиал китайского университета, в котором учился Токаев

КНР, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 15:43 Фото: sacteach.com
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 20 июня 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, что в Астане откроется филиал Пекинского университета языка и культуры, где обучался глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов министра, в рамках визита председателя КНР будет открыт в Казахстане филиал Пекинского университета языка и культуры – это ведущий лингвистический, переводческий, педагогический университет Китая.

"Его называют китайским ООН. Главный выпускник этого университета – наш президент Касым-Жомарт Кемелевич. Он проходил там обучение китайскому языку еще в советское время. Официальное открытие будет в начале июля. И это будет первый сертификационный центр HSK. Это китайский сертификат как TOEFL или IELTS. Всем, кто изучает китайский язык, не надо будет никуда ездить, можно в Астане сдавать", – дополнил Саясат Нурбек.

Он рассказал, что филиал Пекинского университета языка и культуры будет работать на территории ЭКСПО.

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Ранее Саясат Нурбек перечислил, какие новые филиалы откроют зарубежные вузы в Казахстане.

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