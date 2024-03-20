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Законодательство РК

Казахстанцам до 21 года хотят запретить делать ставки

Казахстан, Мажилис, ставки, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 14:44 Фото: pexels
Депутат Асхат Аймагамбетов 20 марта рассказал, какие поправки намерены ввести в части снижения уровня лудомании в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, могут ли в Казахстане запретить доступ к азартным играм лицам до 21 года.

"В настоящее время обсуждается два варианта. Первое – возрастной ценз на ставки и в целом по доступу к азартным играм в 21 год. И второе – возрастной ценз в 25 лет. Либо 21 год, либо 25, то есть два таких разных предложения имеются. Они будут обсуждаться на рабочей группе и будем окончательное решение принимать", – сказал депутат Асхат Аймагамбетов.

Он также отметил, что проектом закона предлагается установить запрет для должников участвовать в азартных играх.

Еще одна норма касается рекламы.

"Мы видим во всех городах, населенных пунктах огромные билборды, которые располагаются практически везде, – это и СМИ, на автобусах и так далее. Предлагается данным проектом закона ограничить рекламу букмекерских контор, тотализаторов и так далее. Также вводится как уголовная, так и административная ответственность, в том числе запрещается деятельность зарубежных букмекерских контор и интернет казино, работающих без лицензии. Соответственно, их нужно блокировать", – указал депутат.

Он добавил, что уголовная ответственность – это одна из новелл проекта закона.

20 марта депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым предусматривается введение запрета на участие в азартных играх для физлиц, состоящих в едином реестре должников.

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