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Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы

Возвращение Казахстану прежнего часового пояса: как прошло первое заседание рабочей группы, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 20:00 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 21 июня 2024 года, на площадке Министерства торговли и интеграции (МТИ) Казахстана прошло первое заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно часового пояса, сообщает Zakon.kz.

В состав рабочей группы вошли депутаты Парламента РК, инициатор петиции, представители общественных объединений и экспертного сообщества, представители министерств здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, ЧС, труда и социальной защиты, торговли и интеграции и других государственных органов.

На заседании выступили все представители стороны автора петиции. В частности, член Общественного совета Алматы Асет Наурызбаев назвал две основные причины набора петицией 50 тыс. голосов.

"Первое – это нарушение циркадных ритмов, в такой большой стране, как наша, один общий часовой пояс не может быть приближен к естественному ритму людей. Второе – лишний час времени вечером приводит к затратам физических и юридических лиц. Мы должны приблизиться к естественным циркадным ритмам", – считает он.

Однако доктор медицинских наук, профессор кафедры общей биологии и геномики ЕНУ им. Гумилева Бек Жетписбаев, наоборот, отметил, что с марта этого года казахстанцы начали жить в соответствии с природным временем и сейчас идет процесс адаптации.

"Адаптация к стрессу имеет свои определенные виды и стадии, их определил канадский ученый Ганс Селье. Первая стадия – стадия тревоги. Да, мы столкнулись с влиянием физического фактора на организм. Тем не менее, наши биоритмы приспосабливаются к новым факторам и наши биологические часы работают. Мы все разные и процесс адаптации протекает по-разному", – отметил профессор кафедры общей биологии и геномики.

Психолог и представитель стороны автора петиции Евгений Ян считает, что наряду с плюсами перехода на единый часовой пояс – такими, как упрощение логистики и транспорта, удобство для бизнеса и упрощение коммуникаций, минусами стали нарушение биоритмов человека, снижение производительности труда. Психолог считает, что для улучшения здоровья населения и снижения социальной напряженности целесообразным решением будет перевод времени в оптимальные часовые пояса.

В свою очередь член-корреспондент Национальной Академии наук, заведующий и профессор биофизики и биомедицины КазНУ им. аль-Фараби Султан Тлеуханов привел в пример Китай, применивший единое время на всей территории. По его словам, большинство населения – и студенты, и взрослые люди – выключают свет около 22:00 и встают в 06:00. Такая практика широко применяется во всем мире.

"Первое заседание рабочей группы прошло конструктивно, выступили все представители стороны автора петиции и заслушаны доводы экспертов обеих сторон. Все аспекты обсуждения зафиксированы видеосъемкой и аудиозаписью. Поднятые на заседании вопросы и доводы будут тщательно изучены для продолжения обсуждения на следующем заседании", – заверили в пресс-службе МТИ РК.

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Петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов
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Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Парламента рассказал, как будет рассматриваться петиция по возврату прежнего часового пояса в Казахстане.

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