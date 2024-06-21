Мы не думали о награде - как Атыраускую область спасали от паводков

19 июня в Акорде прошла торжественная церемония, посвященная награждению активных участников противопаводковых мероприятий. Глава государства, выступая с речью, отметил, что стихийное бедствие этого года стало одним из самых разрушительных в истории нашей страны.

"В критический момент наш народ проявил подлинную солидарность. Общими усилиями мы смогли противостоять природной стихии и вновь продемонстрировали наше единство. Спасатели, военные, сотрудники органов внутренних дел и акиматов день и ночь боролись со стихией. Храня верность присяге", – сказал он.

Президент выразил признательность родителям школьницы из города Кентау Гаухар Шаймерден, которая направила все свои сбережения жителям Кульсары. Также он отметил вклад жительницы Атырауской области Алии Досмухановой.

"В борьбе с природным бедствием участвовал весь народ, и действия каждого человека имели значение. Тогда мы не думали о награде. Страна столкнулась с бедствием, природа показала свой непредсказуемый характер. Мы боялись открывать социальные сети, включать телевизор. Куда ни глянь, везде говорили, что Атырау затопит. Люди сильно испугались, половина жителей покинула город. Мы решили остаться, думая: "Что бы ни случилось, переживем это вместе с народом". Алия Досмуханова

Фото: из личного архива

Алия Досмуханова работает делопроизводителем в объединении инвалидов "Зағиптар арманы". Всегда была активным человеком, и услышав такую новость, не смогла остаться равнодушной. Днем она была на работе, а вечером шла к тем, кто строил дамбу на берегу.



Она добавила, что в конце концов ее начальники Майра Утегалиева и Майра Айдарова, а также коллега Марат Умбеталиев сказали:

"Ты человек народа, знаем, что хочешь помочь, не приходи на работу уставшей, иди и помогай". С их разрешения я сразу пошла на берег. Я не могу держать лопату, так как у меня нет правой руки, я инвалид второй группы. Но я помогала открывать мешки и завязывать их, когда они были наполнены песком. Вскоре мы установили палатки, в которые мы принесли посуду из дома. Мы собрали деньги, купили продукты и начали готовить еду. Чтобы люди не остались голодными и не ослабли от работы, женщины сформировали бригаду, установили казаны рядом с палатками и начали готовить. Мы готовили 5-6 казанов еды в день. Сейчас все это кажется сном. К счастью, все закончилось хорошо благодаря нашему единству, сплоченности и самоотверженному труду".

Алия Досмуханова говорит, что чувство от того, что ее пригласили в Акорду и вручили орден "Құрмет", было особенным. Но труд во благо народа, по ее словам, не требует награды, однако она благодарна президенту за то, что он отметил ее вклад.



"После торжественного награждения был небольшой фуршет. Мы поздравляли друг друга не с полученными медалями, а с тем, что выжили в наводнении. Тогда я встретила основателя благотворительного фонда Halyk Тимура Кулибаева, и лично поблагодарила его за финансовую помощь народу в трудный момент".



Обладателем награды также стал экскаваторщик ТОО "Основание" Владимир Царик.

"Я работаю не первый год, и не первый год участвую в противопаводковых мероприятиях. Считаю, что это не героизм, а долг каждого гражданина", – сказал он.

Фото: из личного архива



Получить награду из рук такого человека, как президент, говорит Владимир, было приятно. Кроме того, на награждении присутствовали крупные бизнесмены, представители банков.



"Хорошо, что столько разных людей сплотилось вокруг общенациональной проблемы в такие сложные для страны моменты", – сказал Владимир Царик.

Награду из рук президента получил также Асланбек Акылбеков, мастер спорта РК по армрестлингу.

"С того момента, как 3 апреля мы услышали, что в район Махамбет Атырауской области идет вода, мы начали строить дамбу. Взяли в руки лопаты, призвали молодежь к наполнению мешков и направили на места специальную технику. Так, мы завершили работу на дамбе, длиной 14 километров. Потом пришла вода. Мы дежурили 24 часа в сутки, контролируя ситуацию. Сейчас вода уходит, и река возвращается в свое русло. Мы спасли много домов от катастрофы. Если бы волонтеры не поднялись, эти дома затопило бы. Государству и народу были бы нанесены миллиардные убытки. Мы также выражаем огромную благодарность представителям бизнеса, оказавшим финансовую помощь. В такое трудное время каждый человек должен трудиться на благо страны и народа. Думаю, наш труд был оценен по достоинству", – рассказал он.