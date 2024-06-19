Президент поблагодарил родителей школьницы из Кентау

В Акорде 19 июня состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Во время выступления глава государства отметил вклад в борьбу с паводками трех казахстанок, сообщает Zakon.kz.

Так, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность родителям школьницы из города Кентау Гаухар Шаймерден, которая направила все свои сбережения жителям Кульсары. И отметил вклад жительниц Атырауской области 90-летней Орынши Токтыбаккызы и Алии Досмухановой

Далее президент Казахстана поблагодарил братские государства, международные компании и организации за предоставленную помощь.

"Не зря говорят, что истинная дружба познается во время бедствий. Некоторые иностранные граждане специально прибыли в нашу страну, чтобы лично помочь пострадавшим людям. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность нашим зарубежным партнерам и друзьям за поддержку", – отметил он.

Как сказал глава государства, во время паводков проявились единство и солидарность нашего народа.





"Когда подступила большая вода, наши соотечественники по зову сердца пришли на помощь спасателям, борющимся со стихией. Исключительную самоотверженность и подлинное мужество они проявили, помогая ответственным службам в зонах подтопления. Многие на собственном транспорте вывозили людей и животных. Тысячи неравнодушных граждан участвовали в строительстве защитных насыпей. Благодаря общим усилиям нам удалось избежать худших сценариев развития событий", – заявил президент.

В мае 2024 года мы рассказывали о том, что девочка из города Кентау Туркестанской области передала жителям Кульсары, пострадавшим от наводнения, свою копилку с деньгами, которые собирала на телефон.

А жительница села Бейбарыс, труженица тыла Кожиева Орынша Токтыбаккызы помогала укреплять берег реки Урал.