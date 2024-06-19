Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент поблагодарил родителей школьницы из Кентау

Президент поблагодарил родителей школьницы из Кентау, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:43 Фото: akorda.kz
В Акорде 19 июня состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Во время выступления глава государства отметил вклад в борьбу с паводками трех казахстанок, сообщает Zakon.kz.

Так, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность родителям школьницы из города Кентау Гаухар Шаймерден, которая направила все свои сбережения жителям Кульсары. И отметил вклад жительниц Атырауской области 90-летней Орынши Токтыбаккызы и Алии Досмухановой

Далее президент Казахстана поблагодарил братские государства, международные компании и организации за предоставленную помощь.

"Не зря говорят, что истинная дружба познается во время бедствий. Некоторые иностранные граждане специально прибыли в нашу страну, чтобы лично помочь пострадавшим людям. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность нашим зарубежным партнерам и друзьям за поддержку", – отметил он.

Как сказал глава государства, во время паводков проявились единство и солидарность нашего народа.


"Когда подступила большая вода, наши соотечественники по зову сердца пришли на помощь спасателям, борющимся со стихией. Исключительную самоотверженность и подлинное мужество они проявили, помогая ответственным службам в зонах подтопления. Многие на собственном транспорте вывозили людей и животных. Тысячи неравнодушных граждан участвовали в строительстве защитных насыпей. Благодаря общим усилиям нам удалось избежать худших сценариев развития событий", – заявил президент.

В мае 2024 года мы рассказывали о том, что девочка из города Кентау Туркестанской области передала жителям Кульсары, пострадавшим от наводнения, свою копилку с деньгами, которые собирала на телефон.

А жительница села Бейбарыс, труженица тыла Кожиева Орынша Токтыбаккызы помогала укреплять берег реки Урал.

Читайте также

Антикор
Хищения на 15 млрд тенге выявили в сфере образования
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Адал азамат: как воспитывать будущее поколение
Как Швеция стала ярким примером в снижении вреда от табака
"Нет дыма = меньше вреда" – как Швеция стала ярким примером в снижении вреда от табака
Ирина Капитанова
Токаев Касым-Жомарт Кентау Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан на глобусе
Почему в Казахстане жить хорошо: как наша страна обогнала Швецию и Норвегию
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Гортензия – популярный тренд ландшафтного дизайна: как выбрать и как ухаживать
Книга рекордов Гиннесса
Шесть сестер из США попали в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанцам будет проще получить визу в страны Евросоюза
Посланник Евросоюза сообщил казахстанцам хорошую новость по получению шенгена
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: