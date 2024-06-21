Казахстан накроет волна дождей и гроз
Фото: unsplash
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какая погода ожидает жителей Казахстана в ближайшие трое суток – с 22 по 24 июня 2024 года.
По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди, в отдельных регионах – сильные дожди.
"Практически вся территория Казахстана в ближайшие дни будет находиться под влиянием циклонической деятельности – пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, на западе, севере, северо-западе страны прогнозируется выпадение града. Сильные дожди ожидаются 22-23 июня на западе, 22-24 июня – на северо-западе, 22 июня – на севере страны", – говорится в прогнозе.
Также синоптики отметили, что ожидается повышение температуры воздуха днем:
- на западе страны до +25+35°С,
- на востоке до +31+39°С,
- на северо-западе понижение до +22+30°С,
- на юге до +30+38°С,
- на юго-востоке до +25+38°С,
- на севере, в центре колебание +23+36°С до +28+38°С.
Ранее синоптики предупредили, что в пятницу, 21 июня 2024 года, в пяти городах Казахстана ожидается высокое содержание вредных примесей.
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