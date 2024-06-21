Казахстан накроет волна дождей и гроз

Фото: unsplash

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какая погода ожидает жителей Казахстана в ближайшие трое суток – с 22 по 24 июня 2024 года.

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