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Казахстан накроет волна дождей и гроз

Казахстан накроет волна дождей и гроз, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 12:41 Фото: unsplash
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какая погода ожидает жителей Казахстана в ближайшие трое суток – с 22 по 24 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди, в отдельных регионах – сильные дожди.

"Практически вся территория Казахстана в ближайшие дни будет находиться под влиянием циклонической деятельности – пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, на западе, севере, северо-западе страны прогнозируется выпадение града. Сильные дожди ожидаются 22-23 июня на западе, 22-24 июня – на северо-западе, 22 июня – на севере страны", – говорится в прогнозе.

Также синоптики отметили, что ожидается повышение температуры воздуха днем:

  • на западе страны до +25+35°С,
  • на востоке до +31+39°С,
  • на северо-западе понижение до +22+30°С,
  • на юге до +30+38°С,
  • на юго-востоке до +25+38°С,
  • на севере, в центре колебание +23+36°С до +28+38°С.

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Ранее синоптики предупредили, что в пятницу, 21 июня 2024 года, в пяти городах Казахстана ожидается высокое содержание вредных примесей.

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