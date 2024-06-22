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По случаю праздника в Астане подсветили два здания

День полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 03:53 Фото: пресс-служба МВД РК
В Астане здание “Қазақстан темір жолы” и сферу “Нұр әлем” в центре EXPO подсветили по случаю Дня казахстанской полиции, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД РК, ежедневно в стране на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступает свыше 14 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. А за годы независимости Казахстана 817 сотрудников органов внутренних дел погибли при несении службы.

Свой профессиональный праздник казахстанские полицейские ежегодно отмечают 23 июня.

Накануне в Астане прошла фотовыставка, посвященная полицейским.

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