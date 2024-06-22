В Астане подсветили два здания в честь Дня казахстанской полиции
Фото: пресс-служба МВД РК
В Астане здание “Қазақстан темір жолы” и сферу “Нұр әлем” в центре EXPO подсветили по случаю Дня казахстанской полиции, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МВД страны, ежедневно в стране на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступает на службу свыше 14 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. А за годы независимости Казахстана 817 сотрудников органов внутренних дел погибли при несении службы.
Свой профессиональный праздник казахстанские полицейские ежегодно отмечают 23 июня.
Накануне в Астане прошла фотовыставка, посвященная полицейским.
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