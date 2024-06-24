Каким должно быть "Слышащее государство" и за что аким Петропавловска благодарен горожанам

Рекордный паводок, который принес Петропавловску колоссальные разрушения, открыл новую страницу во взаимоотношениях горожан и власти. В городе стихия уничтожила больше 2 тыс. домов, люди остались без крыши над головой и потеряли все, что наживали годами.

Как теперь жить и как пережить такое горе – этот вопрос каждый день задают пострадавшие акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву. Этот госслужащий на деле знает, каким должно быть "Слышащее государство" в самые тяжелые моменты жизни людей. Почему номер личного телефона главы города у каждого пострадавшего – не панацея от бед, что ждет разрушенные районы Петропавловска и почему аким города благодарен горожанам, выяснил корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

Наша встреча с акимом Петропавловска состоялась там, где руководитель города сейчас проводит большинство своего времени, там, где его всегда ждут и надеются на его помощь и совет. Это разрушенный паводком микрорайон Подгора. Вода отсюда дошла практически до центра. Частные дома оказались по крыши в воде. Многие и вовсе сорвало с фундаментов и вынесло на дороги. На краю микрорайона, который первым встретил несущуюся воду с глыбами льда, почти все строения превратились в горы мусора, восстанавливать здесь нечего.

Пострадавших предстоит обеспечить новым жильем. У людей это вызывает много вопросов, как и ситуация по имуществу, уничтоженному внутри аварийных домов. У тех, чьи строения, по мнению экспертов, остались пригодными для восстановления, еще больше вопросов к власти. Ремонтировать такие дома многие не хотят и просят новые квартиры.

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

"Сейчас люди попросили приехать, изучить ситуацию с их домом. Здесь почти каждый дом идет под снос, а есть те, чьи дома признаны пригодными для ремонта. Владельцы не согласны с этим. Есть правила, мы по ним работаем, опираемся на заключения экспертов. Но если люди надеются и считают, что я должен сам посмотреть, почему бы не посмотреть. Приехал, посмотрел. Еще раз техническое обследование отправим, пусть еще раз посмотрят", – выходя из пострадавшего дома, говорит аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

Как бы жутко сегодня ни выглядели пострадавшие от паводка районы Петропавловска, самое страшное позади. О том, что было пережито, как город противостоял стихии, аким Петропавловска говорит спокойно и уверенно. Впрочем, таким его запомнили и в те критические времена, когда он постоянно был на связи с городом в эфирах соцсетей и сообщал горожанам очень нерадостные новости о стихии. А началось все с того, что жителей впервые в истории города предстояло убедить эвакуироваться из зоны риска, оставить свои дома.

"Мы понимали, что и воды будет много, и что вряд ли мы ее удержим. Но мы надеялись, что мы удержим Подгору и Кожевенный, а вот про Заречный я уже понимал, что мы не удержим его, потому что микрорайон полностью находится в пойме реки Есиль. Но та вода, которая пришла, она превзошла все ожидания. Единственной задачей в тот момент было – не допустить гибели людей", – вспоминает он.

За неделю до прихода воды власти начали говорить людям, что необходимо эвакуироваться. Но многие не поверили. Они переносили животных, имущество на чердаки, некоторые переселялись туда охранять нажитое. Оставлять дома соглашались не все. Поэтому чиновники заходили в каждый дом, убеждали и вывозили людей. Приходилось подключать правоохранительные органы – выхода не было.

Когда вода хлынула, то у людей не осталось сомнений. Стихия заливала дома за считанные минуты, сносила все на своем пути. Даже опоры линий электропередачи. Вмиг в городе случилось колоссальное ЧП – льдины срезали опоры ЛЭП, насосная горводоканала оказалась обесточена, вскоре ее затопило. Город остался без питьевой воды.

"Здесь огромная команда работала, прежде всего это аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, он нас всех ночью поднял: "Так, воды нет. Все. С этого момента начинаем думать, что делать". Мы ночью уже поднимали подрядные организации, которые могли бы альтернативный источник электроснабжения провести, ночью поднимали заводы, которые будут поставлять трубы, то есть к утру уже работа кипела. Так началось строительство альтернативного водопровода в городе. Его провели из озера Пестрое и дали людям воду", – отметил городской аким.

Вопрос водоснабжения курировал первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов. Начиная от специалиста и заканчивая руководством области, все играли огромную роль в ликвидации чрезвычайной ситуации. Госслужащие и коммунальщики работали днем и ночью.

Когда подали воду из альтернативного источника, начались другие проблемы. Горожане старались использовать воды больше и запасали ее, поэтому давления не хватало. При этом работники "Кызылжар су" до последнего находились на насосной, там до последнего был сотрудник, у него у самого дом затопило, а он сутками дежурил на рабочем месте. Его вывозили на лодке уже в последний момент.

"Все потому, что мы до последнего надеялись, что сможем восстановить электричество, надеялись, что придет электростанция и мы подключим ее, сможем подключить основное водоснабжение в городе. Но вода постоянно прибывала, заливала насосную, и сделать это было уже невозможно. Спасением стал альтернативный водовод. Город был с водой. Было тяжело. Но, я думаю, что мы с этой масштабной чрезвычайной ситуацией справились", – рассказывает аким Мухамедиев.

Еще одним атрибутом паводкового времени стали экстренно развернутые пункты эвакуации пострадавших от воды. Они разместились в школах. Людей поселили прямо в спортзалах. А ведь еще вчера все они жили в своих домах и не верили, что может случиться трагедия такого масштаба.

"В пунктах эвакуации вначале было шумно очень. Люди не слушали, в том числе и меня, много возмущались. Со временем начали находить общий язык. Мы один из регионов, где люди достойно себя вели во время этой стихии. Вот, к слову, мы же перекрыли въезд в подтопленные микрорайоны, а люди стояли у полицейского оцепления днями и просто смотрели на свои дома, которые под водой. Это показательная картина. У нас очень разумные люди. Я очень благодарен нашим людям за их терпеливость и понимание. Когда возникали любые проблемы, мы выносили их на штаб, подключали все силы. И когда люди видели, что мы помогаем, они стали верить нам больше и больше", – откровенен аким Петропавловска.

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

– Серик Махсутович, вы с первого дня паводка с людьми. В чем ваш секрет общения, которое точно не назвать легким?

– Знаете, порой человеку нужно, чтобы его просто выслушали. Послушали. "Слышащее государство" – это понимание того, что люди хотят быть услышанными. Когда идешь встречаться с людьми, поначалу в душе ощущаешь тревогу, но потом начинаешь заряжаться от этого общения. И даже чувствовать поддержку. Люди говорят: "Мы верим, мы с вами". Это дает силы. Я думаю, с людьми надо честно. Просто отвечать на вопросы – и все. Если "да", то надо говорить "да". Если "нет", то, как бы это горько ни звучало, нужно сказать "нет". Потому что если юлить, обещать лишнее, то это неправильно будет.

Фото: Zakon.kz / Инна Литвиненко

– Вы даете номер своего личного сотового телефона всем пострадавшим от паводка, кто просит. Может, личный номер мобильного акима в контактах простых горожан – это и есть "Слышащее государство?".

– Думаю, номер телефона акима не должен быть постоянно доступен, это очень сложно, честно скажу. Но именно в этот момент, да, это выход. Очень много людей работает, очень много работы, спят по 3-4 часа сотрудники. Есть, кто не выдерживает, люди жалуются на таких, что грубят или не вникают в проблему. Я сам не приемлю такого отношения к людям и работе. Вся наша работа – командная, она должна быть в ракурсе "Слышащего государства". Каждый сотрудник должен на своем месте услышать, тогда и не нужно будет акиму всем раздавать свой телефон и напрямую отвечать. Я думаю, что это урок моим сотрудникам на будущее. Надеюсь, что они поймут, что это они не дорабатывают, раз люди звонят лично мне. Люди должны доверять и им. Пришли к представителю власти, первый, кого увидели, именно он и должен решить их вопрос. Но пока так, всем, кто просит мой номер, я его даю.

Ближайшие планы руководителя города тоже напрямую касаются последствий паводка. Важной задачей аким считает поскорее избавить горожан от тяжелых воспоминаний о стихии и той боли, которую она принесла.

"В первую очередь нужно убрать эти завалы. Они не должны напоминать горожанам о пережитом. На месте всех снесенных домов будут посажены деревья, разбиты скверы. Будет ли новое строительство на этих участках – вопрос открыт. Пока строить не будем, угроза подтопления еще есть. Уже запланировано строительство дамбы по объездной дороге вокруг города, которая защитит от перелива. Ее будут возводить уже по параметрам паводка 2024 года. Возможно, сделаем зону рекреации, бизнес сможет открыть здесь места отдыха. Если эксперты сочтут, что нет угрозы затопления с учетом высоты новой дамбы, то, возможно, здесь будет многоэтажное строительство", – говорит аким Петропавловска.

Ну а сами пострадавшие от паводка горожане уже начали справлять новоселья. Большинство переедет в новый микрорайон Бирлик, где возводится 500 новых просторных домов. Первая сотня уже сдана новоселам. Обеспечить всех, кто остался без жилья, до северных холодов – сейчас главная задача госорганов региона.