В Уральске начали сносить дачи, где постоянно проживали люди

В Западном Казахстане паводок уничтожил около трех тысяч дачных домов, где постоянно проживали люди. Власти пообещали выдать пострадавшим новое жилье. Между тем старые постройки в пригороде Уральска снесут, а участки перейдут в коммунальную собственность, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, что делать с дачами, пока местные власти не знают. В данное время на местах начали отключать свет и газ, а затем снесут все постройки. Четыре дома уже демонтируют. Строительный мусор сразу же вывозят на полигон. В акимате отметили: если обязать разбирать дома самих хозяев, то гарантии, что работы будут выполнены, нет. Поэтому все делается за счет бюджета. Точная стоимость пока высчитывается. Она будет зависеть от квадратуры дома.

"Если мы не будем заходить, демонтировать, снос делать, тогда все дачные участки у нас превратятся в руины. Соответственно, там будет полный бардак, как вы понимаете. И если даже там, как говорится, люди, бомжи будут туда заходить и дом упадет, потому что эти дома уже признаны аварийными, то будет опасность для жизни людей". Замакима города Уральска Жандос Дуйсенгалиев

Ранее сообщалось, что под угрозой сноса оказалась новая высотка в Караганде.