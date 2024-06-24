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Кто примет решение по отмене налога при снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ

Кто примет решение по отмене налога при снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 11:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане могут отменить индивидуальный подоходный налог (ИПН) при снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ. Кто примет окончательное решение по данному вопросу, рассказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью primeminister.kz.

"Для поддержки доходов наших пенсионеров предлагаем исключить обложение пенсионных доходов индивидуальным подоходным налогом в размере 10%... Мы предлагаем убрать. Но решения еще будут принимать Парламент и глава государства", – уточнил Нурлан Байбазаров.

Напомним, 20 июня 2024 года вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на презентации проекта нового Налогового кодекса РК разъяснил поправку, по которой пенсионеры не будут платить индивидуальный подоходный налог (ИПН). Чуть ранее сообщалось, что сумма потерь по ИПН в этом случае может составить 4,1 млрд тенге.

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