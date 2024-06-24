В Казахстан придет 46-градусная жара

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Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков о том, какая погода ожидает жителей Казахстана в ближайшие трое суток – с 25 по 27 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в республику придет жара. "В ближайшие дни на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана. Несмотря на то, что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики. Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35+38°C, на юге – до очень сильной жары +40+46°C", – говорится в прогнозе. Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 24 июня 2024 года объявлено штормовое предупреждение. Читайте также Какие налоги сократят в Казахстане, рассказали в МНЭ Тренер назвала три основных признака перетренированности Еще один участок проспекта Улы Дала в Астане закроют на ремонт

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