Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстан придет 46-градусная жара

В Казахстан придет 46-градусная жара, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 11:38 Фото: unsplash
Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков о том, какая погода ожидает жителей Казахстана в ближайшие трое суток – с 25 по 27 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в республику придет жара.

"В ближайшие дни на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана. Несмотря на то, что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики. Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35+38°C, на юге – до очень сильной жары +40+46°C", – говорится в прогнозе.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 24 июня 2024 года объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также

Казахстан, МНЭ, Налоговый кодекс
Какие налоги сократят в Казахстане, рассказали в МНЭ
Тренер назвала три основных признака перетренированности
Тренер назвала три основных признака перетренированности
Еще один участок проспекта Улы Дала в Астане закроют на ремонт
Еще один участок проспекта Улы Дала в Астане закроют на ремонт
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: