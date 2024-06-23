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На правом берегу Астаны полностью перекроют важный перекресток

На правом берегу Астаны полностью перекроют важный перекресток , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 20:50 Фото: акимат Алматы
В Астане продолжается масштабный ремонт автодорог. В связи с этим в столице перекрывают дороги. На этот раз полностью закроют перекресток Сарыарка/А. Джангельдина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 23 июня в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, дорожники будут проводить работы по укладке верхнего слоя полотна на пересечении улиц Сарыарка/А. Джангельдина.

"В этой связи с 07:00 24 июня до 07:00 25 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Ранее в Астане временно перекрыли дорогу на пересечении проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала.

Диана Абдуллаева
Астана 2024 год Благоустройство Ремонт
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