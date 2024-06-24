Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Не станет ли снижение налога на старые автомобили стимулом для их покупки – ответ МНЭ РК

налог, Казахстан, МНЭ , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 13:41 Фото: pixabay
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в СЦК 24 июня 2024 года рассказал, не станет ли снижение налога на старые автомобили стимулом для их покупки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ходе разработки проекта нового Налогового кодекса проводился мониторинг социальных сетей.

"Мы мониторили и соцсети. Очень часто поднимался вопрос по транспортному налогу, когда один и тот же вид машины, но с разными сроками службы, а транспортный налог один. Соответственно, мы предложили снизить сумму налога для автомобилей старше 10 лет на 30%, старше 20 лет – на 50%", – заявил Азамат Амрин.

При этом он напомнил, что 10 лет назад такая шкала в Казахстане уже была, и, значит, дифференциация по транспортному налогу тоже.

"При этом количество транспортных средств с большим сроком владения сейчас мы тоже посмотрели, несмотря на то, что ставку сделали одинаковую, количество транспортных средств, скажем, с меньшим сроком эксплуатации, не увеличилось. В принципе, оно осталось на том же уровне, даже по некоторым автомобилям, наоборот, увеличилось. В целом, если говорить по транспортному налогу, у нас местные бюджеты потеряли порядка 30 млрд тенге, но в рамках 2026 года, в рамках трансфертов общего характера мы эту сумму выровняем", – подчеркнул Азамат Амрин.

Вице-министр сообщил, что в новом Налоговом кодексе предусмотрена норма по освобождению от индивидуального подоходного налога (ИПН) пенсионных выплат из ЕНПФ.

"Для реализации задачи по повышенному налогообложению предметов роскоши предлагаются повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге, дополнительное обложение акцизом легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 млн тенге и дополнительное обложение акцизом дорогостоящей алкогольной и табачной продукции, а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов", – резюмировал Азамат Амрин.

30 апреля 2024 года из ответа премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос сенаторов стало известно, что в Казахстане налог на автомобильный транспорт планируют изменить. Глава правительства отметил, что предлагается дифференцированный подход к налогообложению, в зависимости от года выпуска автомобиля.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 13:41
Кто примет решение по отмене налога при снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ
, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 13:41

О том, какие налоги предлагается упразднить в Казахстане, можете узнать здесь.

Читайте также

Отравление, Минздрав РК
Как не отравиться в жаркую погоду, рассказали в Минздраве РК
Аким Петропавловска с горожанами, паводки 2024, слышащее государство
Каким должно быть "Слышащее государство" и за что аким Петропавловска благодарен горожанам
налоги, МНЭ, Казахстан
Новый льготный режим для самозанятых хотят ввести в Казахстане
Мадина Мамырханова
МНЭ РК Казахстан 2024 год Налоги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских
Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Теракты в Дагестане: что известно к этому часу
Теракт в Дагестане: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: