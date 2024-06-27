Новые температурные рекорды установлены в Казахстане

По данным РГП "Казгидромет", май 2024 года был холодным и дождливым. В связи с этим были установлены новые рекорды по температуре воздуха и осадкам, сообщает Zakon.kz.

Синоптики отметили, что дождливая и ненастная погода в мае мало способствовала прогреву земли и повышению температуры воздуха, а с притоком арктических воздушных масс в ночные часы температура воздуха в северной половине страны опускалась до заморозков -1-5°С. В отдельных районах страны даже были обновлены рекорды по минимальной температуре воздуха. К примеру:

в Актобе 5 мая была зафиксирована температура воздуха -3,6°С, 6 мая -2,5°С, тем самым обновив рекорд за 2000 год (-2°С) и 1990 год (-1,8°С);

в Актау 20 мая ночной минимум составил +9,4°С, что является рекордным значением для этого дня, так как предыдущий рекорд был в 1997 году и равнялся +9,6°С;

в Западно-Казахстанской области 26 мая на метеорологической станции (МС) Джусалы тоже был зафиксирован рекорд – ночной минимум составил +3,4°С, обновив рекорд 1992 года в +4°С.

Отмечается, что большую часть месяца территория Казахстана находилась под влиянием холодных и влажных воздушных масс. Частое прохождение циклонов и атмосферных фронтов обеспечило избыточное количество осадков на большей части страны. Наблюдались частые дожди, временами сильные (15-57 мм), в связи с этим во многих регионах республики общее количество осадков за месяц превысило норму в два-пять раз. В отдельные дни месяца за сутки выпала месячная норма осадков. К примеру:

8 мая на МC Атырау за сутки выпало 31 мм, при норме за месяц 28 мм;

8 мая на МC Актау выпало 20 мм, при норме 13 мм;

19 мая на МC Кокшетау выпало 27 мм, при норме 26 мм;

19 мая на МC Боровое – 57 мм, при норме 34 мм;

26 мая на МC Талдыкорган выпало 42 мм, при норме за месяц 39 мм.

"Наибольшее количество осадков за месяц выпало в Алматинской области на МС Каменское плато (195,9 мм, при норме 139 мм)". РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, дефицит осадков наблюдался в западных и северо-западных регионах страны, а также локально в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Улытауской, Абайской и Жетысуской областях. На МС Джаныбек (Западно-Казахстанская область) осадки отсутствовали в течение всего месяца.

"В Астане средняя за месяц температура воздуха составила +12,3°С, что было ниже нормы на 2,2°С, при норме +14,5°С. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 1 мая и составила -0,2°С, а самая высокая температура воздуха, +25,8°С, отмечалась 9 мая. За месяц выпало 76 мм, при норме 33 мм, то есть в 2,3 раза больше". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что в течение мая часто наблюдались такие явления, как грозы, пыльные бури, град, порывистый ветер, в отдельных регионах ветер усиливался до 31-41 м/с (в Жетысуской области на АМС Достык 11, 26 мая отмечался ветер 41 м/с).

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Ранее синоптики заявили, что в Казахстане ожидаются спад жары и сильные дожди. Подробнее об этом здесь.