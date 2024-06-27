Спикер Сената прокомментировал нападение на Садыкова в Киеве

Cпикер Сената Маулен Ашимбаев 27 июня после пленарного заседания палаты прокомментировал нападение на гражданина Казахстана Айдоса Садыкова в Киеве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что любые заявления о том, что Казахстан или какие-то госорганы были заинтересованы в нападении – это все провокации и инсинуации, которые не соответствуют действительности.

"На этот счет глава государства четко изложил свою позицию, прокомментировал эту ситуацию. На сегодня в Казахстане все вопросы решаются в рамках правового поля и законов нашей страны. В этой связи глава государства дал поручение, учитывая, что Айдос Садыков и его супруга являются гражданами Казахстана, принять необходимые меры по обеспечению их прав", – сказал Маулен Ашимбаев.

С его слов, Генеральная прокуратура Казахстана подключилась к расследованию и на связи с коллегами из Украины.

"С нашей стороны оказывается все необходимое содействие. В этой ситуации какие-либо заявления о том, что Казахстан был заинтересован в устранении журналиста, полностью не соответствуют реальности и являются прямыми провокациями для того, чтобы вовлечь Казахстан в какие-то геополитические игры. В этой связи, позиция здесь четкая, ясная, в соответствии с законами страны. Это преступление будет расследовано нашими правоохранительными органами и коллегами из Украины. Вся необходимая информация будет донесена до общественности", – дополнил он.

8 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на журналиста Айдоса Садыкова. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

Прокуратура Киева начала расследование по факту покушения на убийство журналиста. В ведомстве сообщили, что "по предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находились потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся". Покушение произошло недалеко от дома, где они живут.

19 июня Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве. Он заявил, что все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.

По данным СМИ, в марте 2014 года актюбинские журналисты Айдос и Наталья Садыковы уехали из Казахстана в Украину, где и создали YouTube и Telegram-каналы. В октябре 2023 года стало известно, что их объявили в розыск. Розыскное дело было зарегистрировано в Астане, а инициатором выступило МВД РК. В ведомстве объяснили причину: "Уполномоченным органом на YouTube-канале выявлены видеоматериалы, не соответствующие действительности и пропагандирующие национальную рознь".