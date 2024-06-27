Ашимбаев озвучил, какие вопросы нужно поднять на референдуме по строительству АЭС

Cпикер Сената Маулен Ашимбаев 27 июня 2024 года после пленарного заседания палаты высказался о строительстве АЭС в Казахстане, а также озвучил, какие вопросы необходимо поднять на референдуме, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, весь механизм референдума разработает правительство, которое потом объявит и доведет информацию до общественности.

"Если я правильно понимаю, то на референдуме нужно выносить вопросы: нужна нам – казахстанцам – атомная электростанция или нет? Какая страна будет строить? Это будет одна страна, две или несколько, а может, это будет консорциум или это будет какой-нибудь международный проект? Все вопросы нужно рассматривать на уровне правительства", – дополнил Маулен Ашимбаев.

Очень важно, как отметил спикер Сената, чтобы народ принципиально принял решение, нужна Казахстану АЭС или нет.

"Решение – за гражданами нашей страны. Лично мое мнение – я считаю, что нам почти невозможно будет решить вопрос дефицита электроэнергии (без АЭС. – Прим. ред.) Он будет только расти в разы. Это не только для нас характерно. Все страны мира, включая США, у которых огромный профицит, готовятся к дефициту. Потому что новые технологии, которые они развивают, новые предприятия, которые они строят, большие дата-центры, которые развивают искусственный интеллект, потребляют очень много электроэнергии", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу строительства АЭС в Казахстане и сообщил, что референдум состоится осенью 2024 года.