Очень сильная жара сохранится в пяти областях Казахстана: прогноз погоды на 28 июня
Фото: freepik
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 28 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", днем в Абайской, Жетысуской, Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на востоке Улытауской областей сохранится сильная жара.
"На севере, в центре Алматинской и Жетысуской, на юге Восточно-Казахстанской и Абайской, на западе, севере, востоке Жамбылской областей сохранится очень сильная жара", – рассказали синоптики.
Согласно прогнозу, сохранится:
- высокая пожарная опасность – в Карагандинской, Павлодарской, Абайской, Жетысуской, на севере, востоке Улытауской, на западе, севере Костанайской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской областей;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Улытауской, на севере Мангистауской, на юге Костанайской, на юге, западе в Карагандинской, на юге Абайской, на севере, востоке Жетысуской, на западе, юго-востоке Атырауской областей.
"На большую часть территории Казахстана по-прежнему будут оказывать свое влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди, на западе, северо-западе – сильные дожди, ожидаются грозы, град, шквал... По республике ожидаются усиление ветра, на юге пыльная буря, на юго-западе в ночные и утренние часы – туман".РГП "Казгидромет"
По данным синоптиков, только на востоке Казахстана, под влиянием отрога антициклона, прогнозируется погода без осадков.
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